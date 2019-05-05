Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как актеры "Игры престолов" дурачатся за кадром

Все фото »

Новости общества

05.05.2019 г.
18:15В Украине отменяют 9 мая и предлагают отмечать другой праздник
17:01У Путина насмешили "адскими пробками" на Крымском мосту (ФОТО)
16:35В Закарпатской области нашли озеро, наполненное золотом
14:45В Украину идет новая волна похолодания, - синоптики
10:26Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника
04.05.2019 г.
19:18Папа Римский пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан
03.05.2019 г.
23:22Где в Украине находятся собственные Мальдивы (ВИДЕО)
Все новости общества

Аналитика

03.05.2019

Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ

Итоги дня: Украинский вариант акции Бессмертный полк, рост зарплат и санкции против РФ
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. гривен, Украина готовит санкции за паспортное решение Российской Федерации, а глава МИД Павел Климкин предложил ...
02.05.2019

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле

Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги украинского Javelin и армагеддон в Венесуэле
Венесуэлу продолжает терзать затяжной кризис, США предупредили Россию, а украинцы прошли обучение по использованию аналога американского противотанкового ...
02.05.2019

Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси

Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Истинно сказано: не буди лихо, пока оно тихо! Это к тому, что, введя против Украины новые санкции, прежде всего касающиеся нефти и угля, Москва по полной ...

Последние новости

05.05.2019 г.
19:00 Названы самые распространенные признаки диабета, которые нельзя игнорировать
18:15 В Украине отменяют 9 мая и предлагают отмечать другой праздник
18:00 Ученые выяснили, что биоразлагаемые пакеты наносят непоправимый вред почве
17:45 Эксперты назвали шесть напитков, которые более полезны, чем вода
17:30 Украинцам рассказали об очередной автомобильной афере с американскими машинами
17:16 ТОП-10 автомобилей, от которых владельцы никогда не хотят избавляться
17:15 В Сеть просочились характеристики нового смартфона Huawei P Smart Z
17:10 Украина будет выпускать платформы для крылатых ракет "Нептун"
17:06 Грузия готовится к размещению баз НАТО
17:01 У Путина насмешили "адскими пробками" на Крымском мосту (ФОТО)
16:57 Мураев призвал Зеленского не копировать Порошенко
16:55 Международный валютный фонд планирует ввести всемирный налог на углекислый газ
16:45 Ульяна Супрун посоветовала украинцам заменять сахар свежими фруктами
16:40 Турция и Россия ведут переговоры по курдскому району в Сирии
16:35 В Закарпатской области нашли озеро, наполненное золотом
16:24 Во время восхождения на Эльбрус скончался украинский альпинист
16:19 В Украине ввели абонплату на тепло, горячую и холодную воду, следующий шаг - абонплата на газ
16:06 Томатный сок назван лучшим напитком, защищающим от образования тромбов
15:15 ООН: Антибиотики спасают жизни, но злоупотребление ими может привести к миллионам смертей
15:12 В Сети показали, как выглядит изнутри самый дорогой самолет за всю историю авиации (ФОТО, ВИДЕО)
14:45 В Украину идет новая волна похолодания, - синоптики
14:00 Адель отмечает 31-ый день рождения: лучшие песни британской исполнительницы (ВИДЕО)
13:20 Южные регионы Бельгии засыпало снегом
12:15 В Винницкой области произошло ДТП: погибли четыре человека (ВИДЕО)
11:59 Северная Корея снова испытала свои ракетные установки
11:29 В Японии уровень рождаемости упал до рекордного минимума
10:55 МВФ предложил ввести налог на выбросы углекислого газа
10:26 Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника
09:58 На Киевщине убили замначальника Барышевского отделения полиции
09:06 ЕС призывает немедленно прекратить обстрелы Израиля
04.05.2019 г.
19:50 В Монголии от бубонной чумы умерли два человека: введен карантин
19:18 Папа Римский пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан
18:03 Япония успешно запустила первую частную суборбитальную ракету (ВИДЕО)
17:05 В США взорвался химзавод: подробности происшествия
16:20 В Черкассах жестоко избили журналиста
16:17 ПриватБанк сообщил о рекордной годовой прибыли
15:52 Зеленский предложит депутатам перенести дату инаугурации
15:32 SpaceX отправила к МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon (ВИДЕО)
14:55 Сутки ООС: оккупанты осуществили три провокационных обстрела
14:18 Президент подписал указ об увольнении председателя Нацсовета по телерадиовещанию
13:44 Названа самая опасная каша для желудка
12:49 Нардеп рассказал о лазейке для масштабной войны на Донбассе
12:39 В Украине посчитали убытки от "грязной" российской нефти
11:43 В МВФ рассказали, когда экономика Украины станет современной и рыночной
11:34 Ликвидирована молодая командир из бригады "мотострелков ДНР"
11:00 Instagram, Facebook и Messenger ждут глобальные перемены: Чего ожидать юзерам?
10:08 Жители "ДНР" с паспортами РФ получают и "военные билеты", — СМИ
10:05 Несколько сценариев: Эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению
10:04 Супрун пояснила, почему плохо "уметь пить"
09:00 Министр алкоголизма и главный коррупционер: Еще один шоумен собрался в президенты
08:38 Ученые нашли связь между потерей нюха и смертью
08:22 Северная Корея запустила ракету
08:00 Ученые оказались близки к победе над ВИЧ
03.05.2019 г.
23:40 Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде украинского дизайнера
23:33 Украина заработала миллиард гривен на малой приватизации: названы рекордные лоты
23:22 Где в Украине находятся собственные Мальдивы (ВИДЕО)
23:14 Трамп назвал разговор c Путиным «очень хорошим»
22:34 Как с помощью растений и трав улучшить собственную жизнь
22:30 Эксперты назвали самое безопасное место в авто
22:00 Вирусные заболевания во время беременности могут отразится на психике ребенка
Все новости »

Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника

Главная » Последние новости » Новости общества » Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника
 
Печать Отправить на почту

 

 

В первое воскресенье после Пасхи отмечают Антипасху или Фомино воскресенье. В народе этот день также именуют Красной горкой.

Суть праздника – в самом названии. «Антипасха» значит «напротив Пасхи». Однако, в данном случае речь не идет о противопоставлении, а о повторении, информирует enovosty.com/news.

В завершение Светлой Седмицы (первой недели после Пасхи) принято вспоминать погибших родственников и друзей. В Красную горку посещают могилы умерших и молятся за их упокоение.

Сегодняшнее воскресенье носит еще и название Фоминой недели. Связано оно с чудом, произошедшим с апостолом Фомой. Согласно церковным преданиям, этот апостол был очень огорчен из-за смерти Иисуса, он считал, что утрата безвозвратна. Фома говорил: «Если не увижу на руках Его ран…, не поверю». После Воскресенья Христос явился Фоме и показал свои руки со следами от ран. Тогда вера возгорелась в Фоме новым пламенем. В дальнейшем он стал основателем нескольких христианских Храмов.

Сегодня, по словам церкви, христиане должны вспомнить тот великий праздник, который отмечали неделю назад. 5 мая необходимо почитать умерших. Также после Фоминового воскресенья церковь вновь разрешает совершать таинство венчания.

Читайте: Сегодня христиане отмечают Введения в храм Пресвятой Богородицы: традиции праздника


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 896

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Итоги дня: Официальные результаты выборов, давление на Путина и майские радости
Итоги дня: Важные заявление НАТО по Украине, "заразная" российская нефть и антикоррупционный план Зе
Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома
Итоги дня: Историческое решение, удар Польши по РФ и курс на новую войну
Итоги дня: Пересечение красной линии Россией, планы Порошенко и мечты о дешевом долларе
Ленин предал «Маркса» за выгодный кредит: Выдача Ассанжа зацепит многих в мире, в том числе и Украину
Итоги дня: Кадровые перемены, снижение цены на газ и плохие новости для автомобилистов
Все статьи


Читайте также

Чистый четверг 2019: история и традиции праздника
 В Украине может появиться новый госпраздник
Христиане восточного обряда и греко-католики празднуют Вербное воскресенье: история и традиции
 В Украине предложили ввести еще один государственный праздник
День Василия Солнечного: главные приметы сегодняшнего праздника
 В Украине начнут праздновать День Европы
Сегодня православные отмечают Праздник трех Святителей: история и традиции
 Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Армия

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (США)
Гранатомет Hawk MM-1 (США)
Бронетранспортер Type 73 (Япония)
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Юрий
СТЕЦЬ
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 