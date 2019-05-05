Православные христиане отмечают Антипасху: история и традиции праздника

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В первое воскресенье после Пасхи отмечают Антипасху или Фомино воскресенье. В народе этот день также именуют Красной горкой.

Суть праздника – в самом названии. «Антипасха» значит «напротив Пасхи». Однако, в данном случае речь не идет о противопоставлении, а о повторении, информирует enovosty.com/news.

В завершение Светлой Седмицы (первой недели после Пасхи) принято вспоминать погибших родственников и друзей. В Красную горку посещают могилы умерших и молятся за их упокоение.

Сегодняшнее воскресенье носит еще и название Фоминой недели. Связано оно с чудом, произошедшим с апостолом Фомой. Согласно церковным преданиям, этот апостол был очень огорчен из-за смерти Иисуса, он считал, что утрата безвозвратна. Фома говорил: «Если не увижу на руках Его ран…, не поверю». После Воскресенья Христос явился Фоме и показал свои руки со следами от ран. Тогда вера возгорелась в Фоме новым пламенем. В дальнейшем он стал основателем нескольких христианских Храмов.

Сегодня, по словам церкви, христиане должны вспомнить тот великий праздник, который отмечали неделю назад. 5 мая необходимо почитать умерших. Также после Фоминового воскресенья церковь вновь разрешает совершать таинство венчания.

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