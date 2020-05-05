Нацполиция разоблачила преступную группу, которая выдавала себя за полицейских (ВИДЕО)

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В Киевской области Нацполиция разоблачила преступную группу, которая выдавала себя за полицейских

В марте 2020 года работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили оперативную информацию о группе лиц, которая, выдавая себя за сотрудников полиции, совершила ряд тяжких преступлений, информирует enovosty.com/news.

Оперативники Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских, НИОКР НПУ провели проверку и установили обстоятельства одного из последних преступных эпизодов группы. Из корыстных побуждений пять человек устроили засаду в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Дождавшись, когда 18-летний местный житель в вечернее время возвращался домой, злоумышленники напали на него, избили и силой посадили в один из своих автомобилей.

Парня вывезли в поле, где снова избили, отобрали документы, банковские карточки (из которых сразу перевели наличные средства на свои карты), а затем, угрожая применением оружия, заставили на видео телефона оговорить себя — и он признался в распространении наркотиков. Пригрозив распространением видеозаписи, нападавшие потребовали «откупные» — 1,5 тысячи долларов США. Под давлением пострадавший согласился. Пленника привезли к дому, где жила его бабушка. Чтобы внука отпустили, женщина отдала последние деньги — 1100 гривен.

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По результатам проведенных мероприятий установлено всех причастных к преступной деятельности лиц. Это жители столицы и города Борисполь в возрасте от 20 до 24 лет, которые имеют хорошую физическую подготовку и занимаются различными видами спортивных единоборств. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодые не имели.