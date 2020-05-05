Долги украинцев за коммунальные услуги могут быть списаны, законопроект уже в Раде

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На сайте Верховной Рады появился законопроект, согласно которому, задолженность украинцев за коммунальные услуги до 1 января 2020 года может быть полностью списана.

Согласно законопроекту «О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей воды, поставку электрической энергии, которые сформировались по состоянию на 1 января 2020 года», задолженность может быть списана за целый ряд услуг, а именно: за использование природного газа, за отопление и горячую воду, а также за поставку электроэнергии, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Государственной статистики, на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд гривен.

Сегодня, коммунальные службы в разных городах Украины уже предупреждают о том, что в связи с тотальной неуплатой коммунальных платежей возможны трудности с поставкой того или иного вида услуг, а списание долгов, только усугубит ситуацию и повлечет за собой массовые перебои с водоснабжением, вывозом мусора, а также существенным ухудшением ситуации в сфере жилищно-коммунальных услуг.

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