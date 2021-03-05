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Путин и хорьки: Ёлкин нарисовал новую карикатуру про главу Кремля

Главная » Последние новости » Новости общества » Путин и хорьки: Ёлкин нарисовал новую карикатуру про главу Кремля
 
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В сети появилась смешная карикатура известного художника Сергея Елкина.

В РФ глава Кремля Владимир Путин на коллегии МВД заявил о необходимости «выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия» и назвал интересы таких людей «хорьковыми». В M.News World — Объективные Новости отметили: «Печенеги, половцы, а возможно даже и (о, май гад!) американцы — пройденный этап, на охоту вышли хорьки! И теперь, чтобы в России не случилось, винить стоит их». Теперь главный страх и враг Путина — хорек! Это и нарисовал в свежей карикатуре российский художник Сергей Ёлкин, информирует enovosty.com/news.

Путин и хорьки: Ёлкин нарисовал новую карикатуру про главу Кремля

К слову, в РФ сразу начали рассуждать, почему же именно хорьки? Юлия Тарута на «Дожде» высказалась так: «Речь, видимо, идет о том, что дикие хорьки – мелкие ночные хищники. Обитают в норах, которые сами же себе и роют. Правда, встретив пустую лисью нору, могут в нее без спросу вселиться. Чаще располагаются поближе к человеку, в амбарах и подвалах. В поисках пропитания совершают вылазки в деревни. После таких набегов, поголовье домашней птицы, по свидетельствам очевидцев, сильно редеет. Мимо птичьего гнезда хорек вообще не ходит, обязательно исследует, есть ли там яйца и птенцы.

То есть хорек, видимо, считает президент Путин, это подлый зверь. Знающие люди говорят, что это не питерский слэнг, а русская сказочная традиция. Хорек — юркий, хитрый гад, который нагло, исподтишка пробрался в курятник и душит там птицу».

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Напомним, ранее в России войну с интернетом начали и бабушки из «Отрядов Путина», Они выступила с призывом закрыть популярную нынче социальную сеть «Clubhouse».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 293

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