В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое — «киевское»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое - "киевское" В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое - "киевское"

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Парламент поддержал в первом чтении законопроект №4201, которым предусматривается отмена перехода на «летнее» и «зимнее» время.

Об этом говорится на сайте «Слуги народа», информирует enovosty.com/news.

«Основная идея — отменить сезонный перевод стрелок. Согласно различным исследованиям, которые проводились в Украине и за ее пределами, перевод стрелок негативно сказывается на здоровье человека. К тому же соответствующее решение принял Европарламент, и с 2021 отменена идея перевода стрелок. Также нам нужно установить на всей территории Украины, включая временно оккупированные, единое киевский время», — пояснил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По мнению большинства ученых и врачей, перевод часов вызывает значительное ухудшение состояния здоровья людей в период адаптации к «летнему» и «зимнему» времени, приводит к изменению биологических ритмов человека и в целом негативно сказывается на его самочувствии и работоспособности, провоцирует обострение хронических болезней.

Кроме того, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

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