Украинцы не хотят легализации оружия, — Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему не считает легализацию оружия приемлемым решением для Украины, а также почему Украине не стоит брать пример со Швейцарии в этом вопросе.

Гончаренко убеждён, что большинство украинцев выступает против легализации оружия и надо быть крайне осмотрительными и не навязывать украинскому обществу непродуманные решения, последствия от которых, могут быть весьма плачевны, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, нардеп убеждён, что опыт западных стран, таких как: Германия и Франция, где нет легализации огнестрельного оружия, может послужить для Украины примером в этом вопросе.

На вопрос журналистов о том, что в Швейцарии все гражданине имеют возможность владеть оружием, Гончаренко отметил: «Швейцария, страна в которой каждый гражданин имеет оружие и это такая себе резервная армия. Это их историческая культура, которая насчитывает сотни лет. Украина имеет немножко другую культуру».

Напомним, сегодня Верховная Рада не набрала необходимого количества голосов за законопроекты:

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Проект Закона N 4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (проект н.д. И.Фриса предоставлено 11.11.2020, проект н.д. А.Шараськина — 24.11.2020, представление Комитета — 28.01.2021).

Проект Закона N4346 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона Украины «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» (проект н.д. И.Фриса предоставлено 11.11.2020, проект н.д . А.Шараськина — 27.11.2020, представление Комитета — 28.01.2021).