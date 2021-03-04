Даже если вам разрешат носить оружие, защитить себя вы не сможете, — Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему ношение оружия, без изменения криминального кодекса, не позволит гражданам воспользоваться своим правом на самозащиту, а также какие два вопроса не дают депутатом проголосовать за закон об обороте оружия.

Железняк убеждён, что закон об обороте оружия требует существенной доработки и в нынешней его версии не наберёт голосов за его принятие, информирует enovosty.com/news.

Нардеп полагает, что в случае принятия закона и разрешения гражданам носить оружие, при нынешнем Криминальном кодексе, воспользоваться правом на самозащиту граждане не смогут, поскольку даже угрожая оружием, можно без труда получить срок и сесть в тюрьму.

«Если вы посмотрите реестр судебных решений, у нас огромное количество людей, часто женщины, сидят в тюрьме, потому что пытались себя защитить. Но по нынешнему Криминальному кодексу вы не можете расчитывать на другое решение суда. Поскольку это была несопоставимая мера угрозы для жизни», — отметил Железняк.

Нардеп подчеркнул, что два законопроекта об обороте оружия, которые зарегистрированы в Верховной Раде, не решают вопроса легитимизации применения оружия при самозащите, в связи с этим Железняк призывает коллег по Парламенту параллельно начать работу над изменениями в Криминальный кодекс Украины.

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Напомним, сегодня в повестке дня Верховной Рады рассматриваются:

Проект Закона N 4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (проект н.д. И.Фриса предоставлено 11.11.2020, проект н.д. А.Шараськина — 24.11.2020, представление Комитета — 28.01.2021).

Проект Закона N4346 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона Украины «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» (проект н.д. И.Фриса предоставлено 11.11.2020, проект н.д . А.Шараськина — 27.11.2020, представление Комитета — 28.01.2021).