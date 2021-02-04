«Медицина была её призванием»: В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье

Главная » Последние новости » Новости общества » "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье

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Во время пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье погибла 26-летняя Ольга Глива. Женщина родом из Кропивницкого.

Ольга была интерном, дежурила в ночь, когда произошел смертельный пожар в Запорожье.

В 2020 году девушка окончила интернатуру и начала работала в больнице. , информирует enovosty.com/news.

«Страшная трагедия в Запорожье оборвала жизнь нашей выпускницы, врача-анестезиолога областной инфекционной больницы Ольги Сергеевны Гливы. Медицина была ее призванием. Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь , которое молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасения пациентов. Ольга Сергеевна вполне выполнила свою миссию на этой Земле — в последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов «, — говорится в сообщении медицинского университета Ольги.

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Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии. Возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационное отделение областной инфекционной больницы, по информации МВД.