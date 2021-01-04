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В России признали существование тюрьмы «Изоляция» в «ДНР» — Казанский

Главная » Последние новости » Новости общества » В России признали существование тюрьмы "Изоляция" в "ДНР" - Казанский
 
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Одного из самых активных участников так называемой "русской весны" в Донецке, гражданина РФ Романа Манекина объявили украинским шпионом и посадили на подвал соратники по борьбе за русский мир.

Об этом в своем блоге пишет украинский журналист, участник Минской политической подгруппы Денис Казанский.

Манекин приехал на Донбасс из России в 2014-м, чтобы заниматься организацией «референдума ДНР». С энтузиазмом своими руками строил «народную республику». И вот построил… На подвал его сажают уже третий раз. Первые два раза проводили «воспитательные беседы» — ломали ногу, ребра, но потом отпускали. Теперь же, судя по всему, посадили уже с концами. По тяжелому обвинению в шпионаже в пользу Украины. Что особенно смешно, так как Манекин является фанатичным украинофобом, и Украину ненавидит — это важно помнить, а то еще сделают из этого персонажа мученика и включат в списки на обмен, информирует enovosty.com/news.

Проживая в Донецке, Манекин был недоволен происходящим там беспределом и критиковал действия группировки Пушилина. Мол, не за то вставал Донбасс весной 2014, чтобы мошенник из МММ в итоге все отжал. Конечно же, это не могло продолжаться бесконечно. Убедившись, что «воспитательные беседы» не помогают, Манекина закрыли окончательно. И теперь он в очередной раз сможет оценить прелести ГУЛАГа, который сам же и помогал построить для жителей Донбасса. Хотел русского мира? Так вот же он! Наслаждайся! Все, как любят сталинисты-имперцы, с характерным для этой публики юморком, когда фанатичного закоренелого украинофоба обвиняют в работе на Украину (так же и большевиков когда-то издевательски объявляли польскими шпионами и агентами контрреволюции).

Чем примечательна эта история? Тем, что наглядно показывает, почему не имеют смысла призывы отдельных наших деятелей к диалогу с «обществом в ОРДЛО», и прочие «консультативные советы». Нет в ОРДЛО никакого мнения, кроме того, что разрешено Россией и ее наместниками. Нет никаких общественников, и гражданского общества тоже нет. Все, кто против «генеральной линии», либо умирают, либо отправляются на подвал. Даже своих они не жалеют.

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Благодаря всему этому в России наконец-то признали «Изоляцию», — написал Денис Казанский.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 456

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