«Надо валить из этой страны!»: реакция «Слуг народа» на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж

Главная » Последние новости » Новости общества » "Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж "Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж

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"Надо валить из этой страны", убеждена народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Анна Колесник, в ответ на доклад главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Верховной Раде, который рассказал, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

Как сообщают Экономические новости, переписку нардепа фракции «Слуга народа», во время заседания, сфотографировал корреспондент сайта Буквы.

Депутат Колесник, переписывалась с абонентом по имени Стас, написала, что она слушает отчёт главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что Россия стягивает военную технику и войска к границе с Украиной и таким образом создаёт реальную угрозу военной безопасности государства.

«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», — написала нардеп в мессенджере.

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Напомним, во вторник состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, который сообщил, что в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям «Запад 2021» Россия стягивает войска к границе с Украиной — в Брянскую и Воронежскую области РФ, а также в оккупированным Крыму.

По словам Хомчака, на оккупированной территории Донбасса уже дислоцируются 14 полков российской армии в составе 28 тысяч военных. Ими руководят кадровые офицеры РФ.