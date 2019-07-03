СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)

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Сотрудники СБУ перекрыли канал контрабанды сигарет в страны Европейского союза

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины перекрыли функционирование мощного канала контрабанды сигарет в страны Европейского союза, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину из других стран сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей. В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через государственную границу в Закарпатской области, часть реализовать товар на «черном» рынке.

Во время проведения санкционированных обысков на нелегальной «оптовой базе» в приграничном районе Закарпатья, которая использовалась контрабандистами для формирования грузов, правоохранители изъяли более десяти тысяч коробок с сигаретами различных производителей без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около семидесяти миллионов гривен. Кроме того, обнаружено тринадцать грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины. За последний месяц реформированные подразделения Службы по борьбе с коррупцией и оргпреступностью значительно повысили эффективность противодействия контрабанде в Европу, в частности табачных изделий. Напомним, что неделю назад СБУ перекрыла функционирование мощного канала контрабанды сигарет в страны ЕС и изъяла в Одесской области контрафактную продукцию.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе. Операция проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.