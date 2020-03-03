В Украине с 1 апреля вводят электронный больничный

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В Украине с 1 апреля вводят электронный больничный, что упростит процедуру оформления больничного листа и оптимизирует процедуру получения страховых выплат

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство с апреля запускает систему электронных больничных , информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что с 1 апреля больничные листы больше не нужно будет выписывать на бумажных бланках, поскольку теперь больничный можно будет оформить онлайн. Компьютерная система была создана на базе программного обеспечения Пенсионного фонда.

После оформления больничного система будет в автоматическом режиме отправлять данные о больничном в Фонд социального страхования и работодателю работника

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Запуск электронного больничного позволит отслеживать механизм оформления больничного листа и оптимизирует процедуру получения страховых выплат