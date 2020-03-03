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СБУ блокировала деятельность торговцев оружием

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СБУ блокировала деятельность торговцев оружием

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на незаконном сбыте средств поражения, информирует enovosty.com/news.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило трое жителей Белой Церкви, среди которых один ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Фигуранты занимались продажей огнестрельного оружия, в том числе переработанных устаревших образцов, приведенных в боевое состояние, а также боеприпасов к ним.

Средства поражения они прятали по месту жительства знакомых в частных домовладениях. Своих клиентов торговцы оружием подыскивали через собственные связи, в частности в криминальных кругах. Правоохранители задокументировали факт продажи участниками группы двух пистолетов, переделанных в боевые, по 18 000 гривен и пистолета Макарова за 30000 гривен. Все оружие было укомплектовано патронами.

СБУ блокировала деятельность торговцев оружием

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Во время обысков по месту жительства фигурантов изъято две ручные гранаты, два пистолета и 300 патронов к ним, а также более 70 единиц холодного оружия. Сейчас трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мероприятия проводились совместно с Белоцерковским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством Белоцерковской местной прокуратуры


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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