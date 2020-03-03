Максим Белявский рассказал о ситуации с украинскими месторождениями в аннексированном Крыму

Главная » Последние новости » Новости общества » Максим Белявский рассказал о ситуации с украинскими месторождениями в аннексированном Крыму Максим Белявский рассказал о ситуации с украинскими месторождениями в аннексированном Крыму

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В «Украинском центре экономических и политических исследований имени Александра Разумкова» подготовили интерактивную инфографику, на которой представлена информация о истощении шельфа Черного и Азовского морей после аннексии Крыма

С просьбой рассказать о сложившейся ситуации и прокомментировать полученные результаты исследования «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский сообщает, что наше государство в период 2011-2013 гг активно развивало газотранспортную инфраструктуру и наращивало объемы добычи в Черном море

«Как результат, в 2013 году годовые объемы добычи на шельфе были доведены до уровня 1,7 млрд куб. После аннексии Крыма, весной 2014 года, Россией были захвачены инфраструктура и газодобывающие активы Украины, которые находились на полуострове. На данный момент активы не контролируются и добытый газ в единую газотранспортную систему Украины не поступает. А годовые убытки только из-за недополучения голубого топлива по нынешним ценам составляют более 10 млрд.

Фактически вложенные многомиллиардные инвестиции, которые, в частности, состояли из средств, уплаченных украинскими потребителями за использованный и транспортированный газ, не возвращаются в государственный бюджет. По статистическим данным, в период 2014-2018 гг Россией на шельфе Черного моря было добыто 8,9 млрд.куб.м голубого топлива. Это газ из украинских месторождений, полученный на украинском оборудовании.

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Важно также отметить, что с 2016 года Россия начала добычу нефти и природного газа в акватории Азовского моря. Начиная с 2015 года, нефть также добывается РФ и на шельфе Черного моря. Суммарная годовая добыча черного золота на шельфе Черного и Азовского морей российскими компаниями составляет 60 тыс.тонн, что только в четыре раза меньше объема их добычи в Балтийском море.

На фоне таких статистических данных желательно Правительству Украины, Госгеонедру, а также хозяйствующему субъекту НАК «Нафтогаз Украины» занять более активную позицию по меньшей мере в вопросах международных арбитражей и получению справедливой компенсации», — сообщает Максим Белявский