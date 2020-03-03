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Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые под предлогом продажи автомобилей обманывали граждан

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые под предлогом продажи автомобилей обманывали граждан
 
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Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые под предлогом продажи автомобилей обманывали граждан. У потенциальных покупателей брали подписку (в основном в размере 30 000 гривен), а затем придумывали причины для ожидания автомобиля и исчезали.

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины блокировали деятельность мошенников, которые под предлогом продажи автомобилей обманывали граждан. На веб-сервисах мошенники размещали объявления о продаже транспортных средств по сниженным ценам. У потенциальных покупателей брали подписку (в основном в размере 30 000 гривен), а затем придумывали причины для ожидания автомобиля и исчезали. Таким образом им удалось присвоить более полумиллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что в состав организованной преступной группы входило пять человек. Действовали они на протяжении 2018-2019 гг. Разоблачение четырех участников группы состоялось в июле прошлого года. Сейчас обвинительный акт в отношении их направлен в суд. А на днях работники киберполиции в Николаевской области совместно с Управлением уголовного розыска и следователями Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры области, задержали 42-летнего организатора преступной группы.

Фигуранты для своей противоправной деятельности создавали фиктивные юридические фирмы для продажи автомобилей в лизинг. На различных веб-сайтах размещали объявления о продаже автомобилей по заниженным ценам. Когда потенциальные покупатели звонили, мошенники сообщали, что продажа автомобилей осуществляется в лизинг юридическим лицом. Свои офисы организованная группа разместила в Николаеве и Херсоне, где занималась заключением договоров.

В офисах мошенники уверяли клиентов о порядочности компании и путем обмана заключали договор финансового лизинга, требуя подписку. В среднем она составляла 30 000 гривен. После этого «покупателю» давали данные расчетного счета и сопровождали в ближайшее отделение банка, где клиенты переводили деньги.

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Пострадавшие должны были ждать выбранный автомобиль, ведь он якобы находился в другом городе. Затем злоумышленники выдумывали причину задержки и просили подождать еще несколько дней. В результате покупатель так и не получал машину и терял деньги, ведь мошенники переезжали в новый офис и действовали уже от имени нового фиктивного юридического лица. Таким образом им удалось присвоить более полумиллиона гривен.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 250 000 гривен. Ему грозит до 12 лет заключения.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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