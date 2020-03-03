Кабмин увеличил количество объектов большой приватизации

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Кабмин увеличил количество объектов большой приватизации на 2020 год, добавив в перечень объектов ГАК «Хлеб Украины», ГП «Артемсоль», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», АО «Первый киевский машиностроительный завод»

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров увеличил количество объектов большой приватизации на 2020 год, добавив в список ГП «Артемсоль», АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», АО «Первый киевский машиностроительный завод», ГАК «Хлеб Украины», информирует enovosty.com/news.

Ранее Фонд государственного имущества в газете «Ведомости приватизации» опубликовал полный список объектов большой приватизации на 2020 год.

В 2020 году планируется приватизировать «Тернопольоблэнерго», «Центрэнерго», «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Одесская ТЭЦ», «Хмельницкоблэнерго», «Днепровская ТЭЦ», «Херсонская ТЭЦ», «Северодонецкая теплоэлектроцентраль», «Криворожская теплоцентраль».

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Также в 2020 году государство планирует отдать под приватизацию «Электротяжмаш», «Объединенную горно-химическую компанию», угольную компанию «Краснолиманская», «Одесский припортовый завод», заводы «Азовмаш», «Индар», «Сумыхимпром», «Украгролизинг», предприятия «Ориана», «Президент-Отель».