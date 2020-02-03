На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)

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На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков.

Полиция Киевской области задержала преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков через Telegram-канал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует enovosty.com/news.

Молодые люди четко распределили между собой роли и с помощью Telegram-канала сбывали ряд наркотических средств. Покупали их «товар» наркозависимые лица столицы и Киевской области. Во время проведения обыска по месту жительства фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли большое количество марихуаны, метадона и амфетамина. Стоимость наркотических веществ по ценам «черного рынка» составляет более миллиона гривен. Также изъяты банковские карточки, на которые поступали средства за сбыт наркотических веществ, мобильные телефоны и разнообразное лабораторное оборудование, с помощью которого злоумышленники изготавливали наркотические средства.

В разоблачении и задержании преступной организованной группы принимали участие сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с сотрудниками Следственного Управления и под процессуальным руководством прокуратуры области.

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