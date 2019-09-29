Осьминог, меняющий цвет во время сна, «взорвал» Сеть (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Осьминог, меняющий цвет во время сна, «взорвал» Сеть (ВИДЕО) Осьминог, меняющий цвет во время сна, «взорвал» Сеть (ВИДЕО)

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В интернете появились кадры с осьминогом, меняющим свой цвет во время сна.

В Сеть выложили кадры из готовящегося документального фильма от студии PBS. В картине речь пойдет исключительно об удивительном мире осьминогов, информирует enovosty.com/news.

Тизер демонстрирует уникальность тела этого подводного жителя. Животное прямо во сне то сереет, то желтеет, а позже и вовсе превращается в невидимку.

Исследователь Дэвид Стил, комментируя происходящее в видео, сообщил, что, скорее всего, осьминогу снится краб. К такому выводу он пришел после анализа тысяч камуфляжей этих животных. Во сне главный герой ролика, по версии Стила, поймал краба и собирается его есть. Чтобы никто не заметил трапезу, осьминог постоянно меняет цвет.

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За уникальным зрелищем уже понаблюдали более 1,6 млн интернет-пользователей. В подписи этого ролика на видеохостинге YouTube сказано, что полнометражный фильм «Осьминог: установление контакта» выйдет совсем скоро – 2 октября.