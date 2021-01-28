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Пора выбирать: Куда украинцы смогут улететь на летний отдых

Главная » Последние новости » Новости общества » Пора выбирать: Куда украинцы смогут улететь на летний отдых
 
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Уже сегодня украинцы могут выбрать один из 29 городов для летнего отдыха

Этим летом карантинные ограничения всё ещё не позволят свободно выбирать место для летнего отдыха, но всё же в списке вариантов есть 29 городов в разных уголках мира. Полным перечнем курортов поделились в Государственной авиационной службе Украины, информирует enovosty.com/news.

В приказе службы говорится о том, что в места из списка разрешено выполнять чартерные авиарейсы из Украины. В документе говорится о том, что будет осуществляться не меньше одного рейса в неделю или не менее трёх рейсов в месяц.

В Египте откроют для украинских туристов Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Табу, Луксор, Асуан, а также город Марса Алам;
В Греции — Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза. Кроме того, чартеры будут летать в грузинский город Батуми и израильский Эйлат. Города Доминиканской Республики — Пунта-Кана, Ла Романа, Шри-Ланки — Коломбо. В Италию самолёты будут летать в Римини, Форли, Венецию, Палермо, Пескарь, Неаполь, Брешию, Бергамо, Верону, Тревизо, Болонью и Турин.

Кроме того, с список включили такие города:

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Китай: Санья, Хайкоу;
Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
Марокко: Агадир, Касабланка;
Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
Мальдивы: Мале;
Мальта: Лука;
Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубаи, Шарджа;
Танзания: Занзибар;
Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албания: Тирана;
Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
Индия: Гоа;
Индонезия: Денпасар;
Куба: Варадеро;
Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
Кипр: Пафос;
Словения: Марибор, Любляна;
Вьетнам: Камрань;
Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
Иордания: Акаба;
Черногория: Тиват, Подгорица.

А вот сейчас украинцы ограничены в путешествиях. Так, сегодня стало известно о том, что Евросоюз опять не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешается въезд в европейские страны в период пандемии коронавирусной инфекции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 42

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