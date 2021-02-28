ТОП стран Европы с высокой долей выработки ветровой и солнечной энергии

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Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива. В прошлом году из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива - 37%.

Сдвиг обусловлен расширением использования ветреной и солнечной энергии, объемы которой почти удвоились с 2015 года. Пятая часть электроэнергии в ЕС выработана на ветровых и солнечных электростанциях. А производство энергии на основе угля снизилось на 20% — угольные станции обеспечили лишь 13% электроэнергии, выработанной в Европе, информирует enovosty.com/news.

В целом Европа намерена к 2030 году поэтапно отказаться не только от угля, но и от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные АЭС, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров. И все это с помощью ВИЭ.

Самые высокие доли выработки ветровой и солнечной энергии сегодня зафиксированы в таких странах:

Дания (61%),

Ирландия (35%),

Германия (33%)

Испания (29%).

В прошлом месяце лидеры стран ЕС достигли соглашения о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

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