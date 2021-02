Почтальон из Шотландии стал звездой TikTok и подписал контракт с музыкальной студией

Почтальон из Шотландии стал звездой TikTok и подписал контракт с музыкальной студией

Старая матросская песня Wellerman объединила интернет — шанти поют хором, перекладывают на мотив хиты и придумывают свои.

Нейтан Эванс, 26-летний почтальон и музыкант-любитель из шотландского города Эйрдри, меньше чем за месяц стал известным во всем мире. А все благодаря TikTok и матросской песне «Soon May the Wellerman Come», написанной еще в XIX веке. Кавер Эванса на нее посмотрели более 8 млн раз. А сам парень уже уволился с почты и подписал контракт с лейблом.

«Soon May the Wellerman Come» — это пример шанти (shanty/chanty), жанра матросской песни, которую пели моряки на торговых судах. Особенность шанти — четкий ритм и повторяющиеся строки. Это позволяло матросам синхронизировать свои действия — например, во время поднятия парусов.

Тикток Нейтана с кавером «Soon May the Wellerman Come» привел к целой волне видео с исполнением этого и других шанти, что в СМИ назвали «шантитоком». TikTok, среди прочего, позволяет пользователям записывать виртуальные дуэты — и в соцсети появились сотни роликов, где пользователи подпевают Эвансу или аккомпанируют ему на музыкальных инструментах. Даже ведущий вечернего шоу на американском телеканале CBS Стивен Кольбер присоединился к флешмобу.

Indescribably jealous that the TikTok equivalent of a quote tweet is to join a sea shanty pic.twitter.com/S51sxn6rhq — James Felton (@JimMFelton) January 8, 2021

SeaShantyTok keeps getting better pic.twitter.com/yWLEHzlPlB — Peter Fries (@Peter_Fries) January 8, 2021

The biggest compilation I’ve seen so far of the Wellerman sea shanty. It’s chefs kiss! 🤩 pic.twitter.com/NwEwHsR6SK — Etel Sverdlov (@etelsverdlov) January 11, 2021

В итоге тиктокер из Шотландии подписал контракт с британским лейблом Polydor Records, который является частью Universal Music Group. Перепев «Soon May the Wellerman Come» стал его первым профессиональным синглом. «Эта история показывает, что может произойти все, что угодно, и на горизонте всегда маячит что-то хорошее. Если ты не сдаешься, то твои усилия оправдают себя», — сказал Эванс, уволившийся с почты ради развития музыкальной карьеры.