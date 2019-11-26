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«Героям слава!»: яркая речь Олега Сенцова в Европарламенте (ВИДЕО)

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Олег Сенцов получил премию имени Сахарова в Европарламенте.

Бывший политзаключенный, узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов во время выступления в Европейском парламенте во вторник предостерег европарламентариев от сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, пока Кремль продолжает свою агрессию против Украины, информирует enovosty.com/news.

«Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том как протянуть руку дружбы Путину, не забывайте про 13 тысяч погибших в Украине, о сотнях пленных, которые все еще находятся в тюрьмах и их могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые в любой момент могут быть арестованы и их дети останутся без отцов. Помните о наших ребятах, которые прямо сейчас сидят в окопах и рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу», — подчеркнул Сенцов.

Он сказал также о том, что не верит Путину и что Украина является самым большим еврооптимистом, потому что для нас нет другого пути развития, для нас это вопрос выживания как страны.»У нас коррупционная система в стране, которая до сих пор не искоренена и военная агрессия против нас. Каждую неделю гибнут наши военные», — сказал Олег Сенцов.

«Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут, они не хотят мира на Донбассе и мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленях», — сказал он во время выступления.

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После его выступления из зала крикнули «Героям слава!». Все присутствующие поздравили Олега Сенцова громкими аплодисментами, весь зал встал. После того Сенцов получил премию Сахарова из рук президента Европарламента Давида Сассоли.

Премия имени Сахарова — премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается людям, внёсшим исключительный вклад в борьбу за права человека.

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