Внешняя политика РФ снова втягивает страны ЕС в гибридное противостояние, — Юрий Подорожний

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Ангела Меркель сообщила об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений.

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Центра общественного развития Юрию Подорожнему, информирует enovosty.com/news.

Юрий Подорожний сообщает, что российская внешняя политика снова и снова втягивает страны ЕС в гибридное противостояние

«Мюнхенская конференция, одна из сессий которой состоялась в онлайн-режиме с участием президентов США Джо Байдена, Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, в очередной раз подтвердила намерение западного мира менять стратегию отношений с Россией. Хедлайнером изменений, конечно, стал Джо Байден, который о намерениях противостоять агрессивной политике Кремля высказывался не только публично в СМИ, но и во время телефонного разговора с президентом Путиным. Президент Байден объявил Россию главной угрозой для США.

Позицию Белого дома поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, заявив об отсутствии прогресса в реализации Минских соглашений. За отсутствие результата канцлер Германии обвиняет Россию. Во время Мюнхенской конференции по безопасности госпожа Меркель подчеркнула необходимость создания новой повестки дня. Конечно, заявления из Соединенных Штатов в отношении России имели отклик у европейских партнеров. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия и Китай остаются самыми большими вызовами для западного мира, а российская внешняя политика снова и снова втягивает страны ЕС в гибридное противостояние. Конечно, эти заявления госпожи Меркель не стали каким-то внезапным прозрением. Но конъюнктура складывается так, что и США, и Германия готовы к созданию «антироссийской коалиции» в отличие от политики мягкого давления в предыдущие годы.

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В этом контексте важны заявления канцлера Меркель о том, что многолетние переговоры в минском формате были нерезультативные по вине России. Едва ли не впервые с 2014 года руководительница Германии поставила под сомнение способность Москвы выполнять минские соглашения и акцентировала внимание на вине России в срыве минского процесса. Конечно, такое заявление похоже на раскрытие секрета Полишинеля. Однако оно является важной с дипломатической точки зрения, потому что прямо указывает на нежелание Путина прекратить войну на Донбассе и установить мир в Украине. Риторика НАТО в отношении России будет меняться в более жесткую тональность, а потому Москва не может рассчитывать на то, что западные страны будут искать пути примирения за счет их интересов.

Война в Украине не была главной или единственной причиной изменения политики стран Запада в отношении РФ. Украина должна использовать новые возможности давления на Россию и Путина. Тем более, что не только немецкий канцлер считает переговоры в Минске такими, которые не имеют прогресса. С подобными заявлениями выступают и представители Украины в этих переговорах. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что без изменения минского и нормандского форматов установить мир на Донбассе будет невозможно. Так или иначе, но эти заявления говорят о том, что сейчас активно обсуждается формат переговоров в которых более активно будет участвовать США, что повысит вес переговорного процесса. Помимо участия американских дипломатов, обсуждается и возможное участие дипломатов других стран Европы, в частности Польши и Швеции. Кроме того, по мнению первого президента Кравчука, необходимо переносить переговоры из Минска в другую страну.

Конечно, Украина должна использовать все возможные инструменты давления на агрессора и восстановить свою территориальную целостность. Если привлечение новых участников к мирному процессу или перенос места проведения переговоров будет способствовать достижению миру в Украине, это надо делать немедленно. Кроме того, украинская дипломатия на этих переговорах должна занимать более жесткую позицию в отношении России, учитывая мировую конъюнктуру и новые возможности, которые открываются», — сообщает Юрий Подорожний

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