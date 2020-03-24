Компания Lockheed Martin Corp выпустила видео упреждающего удара по системе ПРО С-400 (ВИДЕО)

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Корпорация Lockheed Martin Corp выпустила видео упреждающего удара по системе ПРО С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corp, которая является одним из главных производителей оружия для Пентагона, выпустила видео упреждающего удара по российской системе ПРО С-400. Об этом сообщает Defence blog , информируют Экономические Новости.

На видео под названием «Определение будущего технологий ISR&UAS» показаны вымышленные кадры точного удара новой крылатой ракеты. На видео демонстрируется самолет с дистанционным управлением, который обнаруживает подвижной мобильный ракетный комплекс «Тополь» с системами ПРО С-400.

Lockheed Martin releases pre-emptive strike video against Russia’s intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/Xt4IIPa9Sy — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) March 18, 2020

Межконтинентальная баллистическая ракета находится в контейнере Пусковой установки транспортера (TEL), установленном на шасси повышенной проходимости. Шасси включает домкраты, газовые и гидравлические приводы, цилиндры мощностью в несколько сотен тонн для подъема и выравнивания пусковой установки, ускорения и замедления подъема контейнера с ракетой в вертикальном положении.