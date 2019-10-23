Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО) Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)

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В середине прошлого века куклы чревовещатели были весьма популярны, особенно в США. Но их внешний вид наводил страх. Их часто можно встретить в фильме ужасов.

Куклу «Мистер Фриц» создал один из заключенных немецкого концлагеря. Затем она попала в Калифорнию, где долго пылилась на полке одного антикварного магазина. Ее заметил Майк Даймонд, который коллекционировал такие вещи. От куклы ему досталась только голова, так как другие части тела не сохранились. , информирует enovosty.com/news.

Кукла хранилась в специальном ящике в комнате с другими вещами. Но в сентябре этого года начало происходить что-то непонятное. Двери в ящике с утра постоянно были открыты. Майк решил установить камеру напротив ящика, увиденное на записи шокировало его. Кукла сама открывала глаза и двигала ртом и при этом двери ящика открывались сами. Семья владельца была очень напугана увиденным, а сам Майк не мог дать логическое объяснение происходящему.

Но он повесил на ящик с куклой замок на толстой цепи. После этого дверца больше не открывалась.

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