Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фотографии которые приносят эстетическое удовольствие

Все фото »

Новости общества

23.10.2019 г.
15:47Кабмин запускает мобильное приложение для водителей
15:29В Турции в ДТП насмерть разбились украинские заробитчане
15:04ОБСЕ обнаружила российские “Грады” по линии отвода
14:30“Вред для здоровья детей - огромен": Экологи объяснили украинцам, почему опасно жечь листья
13:46Американские катера Island начали спускать на воду в Одессе
13:29Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)
13:02Психологи рассказали, чем полезны суеверия
Все новости общества

Аналитика

22.10.2019

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и детектор лжи для слуг народа
Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии, Джонсон принял жесткое решение по Brexit, а оккупанты бросили в тюрьму на пятнадцать лет пленного журналиста ...
22.10.2019

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?

Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в целях детенизации экономики можно ...
21.10.2019

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
Квартал-95 угодил в скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, под Полтавой на вертолёте разбился бывший министр агрополитики Украины, а в мире ...

Последние новости

23.10.2019 г.
15:47 Кабмин запускает мобильное приложение для водителей
15:29 В Турции в ДТП насмерть разбились украинские заробитчане
15:04 ОБСЕ обнаружила российские “Грады” по линии отвода
15:00 Жестокий диктатор, бывшие партнеры США и Аль-Каида: вот кто сейчас контролирует Сирию
14:45 Facebook будет бороться с фейковыми новостями и дезинформацией
14:30 “Вред для здоровья детей - огромен": Экологи объяснили украинцам, почему опасно жечь листья
14:23 В Microsoft смогли объединить виртуальную реальность с реальной средой
14:20 В Нацбанке показали, как выглядит купюра в 1000 гривен (ФОТО)
13:55 Стали известны основные характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A51
13:54 Молока в Украине становится всё меньше
13:51 Путин публично оконфузился проведением африканского саммита в Сочи. Соцсети измываются
13:46 Американские катера Island начали спускать на воду в Одессе
13:36 Ситуация с субсидией меняется: Кто рискует остаться без льгот
13:31 Крутое пике российских Sukhoi SuperJet 100, - "Злой одессит"
13:29 Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)
13:25 В США провели испытания гиперзвукового двигателя (ВИДЕО)
13:11 Работают по одному "темнику": политтехнолог указал на сходство заявлений Коломойского и Геруса
13:10 Доллара по 28 уже не будет: эксперт сделал неожиданный прогноз
13:05 "Подан сигнал SOS": Российский ледокол терпит бедствие у берегов Норвегии
13:02 Психологи рассказали, чем полезны суеверия
12:47 Украина разбила надежды российских агрессоров, - мнение
12:41 В "Слуге народа" зреет серьезный раскол: резонансные детали и видео
12:35 Эксперты составили рейтинг самых лучших экономичных кроссоверов
12:15 Космический корабль Starship планируют использовать в военных целях
12:04 Четыре ключевых момента в истории, которые сделали Силиконовую долину технологической столицей мира
12:04 Назвали причины появления камней в почках
11:16 Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 21-го века
11:05 Информационные шестерки России вдыхают жизнь в труп ТАРК «Адмирал Нахимов», - "Злой одессит"
11:02 "Кина не будет": Украинцам закрыли доступ к пиратским фильмам
10:59 Что будет с курсом доллара в банках Украины на следующей неделе
10:30 Рубль отреагировал на решении Путина по Сирии
10:26 "Двойник" Зеленского, взорвавший Сеть, сделал громкое заявление
10:20 Война на Донбассе: Бойцы ВСУ понесли тяжелые потери
10:16 Озвучено дерзкое требование Трампа к Зеленскому
10:14 Путину перекрыли последний клапан
10:01 Стало известно, что изменится в среднем образовании
09:38 В Киеве загрязненность воздуха превысила показатели Пекина
09:17 Трамп оставил в силе санкции против режима Лукашенко
09:00 "Чернобыльцев" хотят освободить от растаможивания авто
08:40 Топ-8 стран среди украинских заробитчан
08:27 Эрдоган прекратил военную операцию в Сирии
08:19 В США приняли «закон Родченкова»
07:50 На мотор-шоу собираются представить внедорожник Chevrolet "два в одном" (ВИДЕО)
07:35 Составлен рейтинг самых красивых городов мира
07:20 Китай провел успешные испытания двухступенчатой космической системы
07:10 Стало известно, как собираются украсить главную елку Украины-2020
07:00 Американские истребители F-35B получат новый дом на британском авианосце
22.10.2019 г.
22:50 Стало известно, по каким причинам в Украине чаще всего случаются ДТП
22:40 В Украине создали специальную станцию для предупреждения ударов из космоса (ВИДЕО)
22:25 В Запорожье после длительного ремонта открыли аэропорт (ФОТО)
22:10 Составлен список номинантов на звание лучшего европейского автомобиля
22:00 Сирийская политика Турции может привести к ее собственному уничтожению
21:59 Китай активно выводит деньги из России
21:45 В аннексированном Крыму задержали и избили журналиста Гайворонского
21:27 Ливан накрыли многомиллионные протесты (ВИДЕО)
21:04 Reuters: Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет
20:55 В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений: подробности
20:29 В результате вражеских обстрелов на Донбассе двое бойцов ОС получили ранения
20:09 The Washington Times: В Венгрии опровергли информацию о клевете Орбана на Украину
19:51 Суд признал недостоверной информацию "Стоп коррупции ТВ" о деятельности "Нибулона"
Все новости »

Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Жуткие кадры: Голова куклы чревовещателя сама по себе открыла глаза и двигала ртом (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В середине прошлого века куклы чревовещатели были весьма популярны, особенно в США. Но их внешний вид наводил страх. Их часто можно встретить в фильме ужасов.

Куклу «Мистер Фриц» создал один из заключенных немецкого концлагеря. Затем она попала в Калифорнию, где долго пылилась на полке одного антикварного магазина. Ее заметил Майк Даймонд, который коллекционировал такие вещи. От куклы ему досталась только голова, так как другие части тела не сохранились. , информирует enovosty.com/news.

Кукла хранилась в специальном ящике в комнате с другими вещами. Но в сентябре этого года начало происходить что-то непонятное. Двери в ящике с утра постоянно были открыты. Майк решил установить камеру напротив ящика, увиденное на записи шокировало его. Кукла сама открывала глаза и двигала ртом и при этом двери ящика открывались сами. Семья владельца была очень напугана увиденным, а сам Майк не мог дать логическое объяснение происходящему.

Но он повесил на ящик с куклой замок на толстой цепи. После этого дверца больше не открывалась.

Читайте: Украине остро не хватает рабочих рук. Кадровый голод растет


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 288

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"
Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Все статьи


Читайте также

Украине остро не хватает рабочих рук. Кадровый голод растет
 Австрия открывает двери для украинских работников. Как получить хорошую работу?
Ичня в огне: кадры взрывов на военных складах сняли на видео с дрона
 Видеошок: сеть испугала жуткая кукла, следящая за людьми (ВИДЕО)
А поговорить? Появилась секс-кукла, с которой можно поболтать
 В США повесили "Трампа" с флагом СССР в руках (ВИДЕО)
В сети было опубликовано видео разгрома рынка в столице
 На YouTube выложили уникальные кадры Германии после капитуляции 1945 года

Армия

Гаубица 152-мм 2А65 «Мста-Б»
Самолет штурмовик A-10 (А/С) Thunderbolt II (США)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Самолет Ан-38Д
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАНДЕЛАКИ
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Харебин
АЛЕКСАНДР
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Эрдоган


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 