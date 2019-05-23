В Швеции построили McDonald’s для пчел (ВИДЕО)

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Шведы решили удивить мир и построили самый маленький ресторан McDonald’s в мире. Предназначен он для пчел.

В Швеции соорудили маленький McDonald’s и назвали его McHive. Главные его посетители совсем не люди. Он ориентирован исключительно на пчел-трудяг, информирует enovosty.com/news.

Данное сооружение было построено местными зоологами. Таким образом они поблагодарили сеть McDonald’s за размещение ульев на крышах некоторых ресторанов в Швеции.

McHive представляет собой стилизованный улей. В нем не подают чизбургеры, гамбургеры и картошку-фри, а только мед. Зоологи, чтобы придать ему вид, оборудовали окошки для Мак-драйва и даже оснастили дворик столиками под открытым небом.

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Также авторы уникального ресторана быстрого питания призывают руководителей McDonald’s чаще украшать близлежащую зону различными цветами и растениями.

Справка. McDonald’s является американской компанией, управляющей сетью ресторанов фаст-фуда по всему миру. На данный момент корпорация находится на втором месте по количеству открытых ресторанов. Ее опережает только сеть Subway. Бренд появился в 1940 году, основан Диком и Маком Макдоналдами. Первое заведение было открыто в штате калифорния, в Сан-Бернардино.