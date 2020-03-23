Коронавирус коронавирусом, а весна по расписанию: люди по всему миру наслаждаются цветением вишен (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Коронавирус коронавирусом, а весна по расписанию: люди по всему миру наслаждаются цветением вишен (ФОТО) Коронавирус коронавирусом, а весна по расписанию: люди по всему миру наслаждаются цветением вишен (ФОТО)

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В тревожное время для жителей всей планеты люди все равно находят, чему порадоваться. Тем более, что время года способствует!

Посетители в защитных масках из-за вспышки коронавируса любуются на цветущие вишни в парке Уэно в Токио, Япония, 22 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.

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Люди приходят к водохранилищу Tidal Basin в Вашингтоне, чтобы посмотреть на цветение вишен, 20 марта 2020 года.

Сотрудники службы безопасности идут рядом с автономным транспортным средством с поддержкой 5G. На нем установлена ​​камера, на которую снимают цветущие вишни для онлайн-трансляции в прямом эфире в закрытом Уханьском университете в Китае 17 марта 2020 года.

Женщина сидит под цветущими вишневыми деревьями в Вашингтоне, 19 марта 2020 года

Люди фотографируются, проходя мимо цветущих вишневых деревьев. Вашингтон, 19 марта 2020 года.

Женщина в защитной маске смотрит на цветы в парке в погожий солнечный день в Пекине, Китай, 21 марта 2020 года.

Ребенок в цвету вишен в парке Баттерси в Лондоне, Великобритания, 21 марта 2020 года.

Цветение вишни в Киото, Япония, 13 марта 2020 года.

Источник: Reuters