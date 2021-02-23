Клубень Хаус: Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов

Главная » Последние новости » Новости общества » Клубень Хаус: Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов Клубень Хаус: Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов

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Каждому пользователю - своя социальная сеть

Известный российский карикатурист сегодня, 23 февраля, в свежей карикатуре показал, как на самом деле могла бы выглядеть комната вождей в Клабхаусе. На картинке изображены Александр Лукашенко и Владимир Путин со смартфоном и «Клубень Хаусом», информирует enovosty.com/news.

Комментаторы сразу же отметили, что «без айфона-плафона эта соцсеть не работает. Им под кнопочный телефон нужна. А ишсо лучше под номеронабиратель».

Отметим, ранее Илон Маск пригласил российского президента Владимира Путина пообщаться в Клабхаусе. Эксперты даже предположили, что это был тонкий троллинг, так как глава Кремля далёк от всех этих платформ. С Лукашенко история ещё более интересная. Тот и вовсе заявил, что американцы следят за владельцами смартфонов, потому призвал отказаться от этих устройств.

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