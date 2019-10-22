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Новой звездой интернета стала женщина-паук, взобравшаяся на 15-метровую стену

Главная » Последние новости » Новости общества » Новой звездой интернета стала женщина-паук, взобравшаяся на 15-метровую стену
 
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Девушка, которая за 7 секунд взобралась на 15-метровую высоту покорила Сеть.

В Twitter Марка Сэррелса появился видеоролик, на котором запечатлен новый мировой рекорд. Женщина взобралась на высокую стену всего за 7 секунд, информирует enovosty.com/news.

Произошло это во время чемпионата мира по скалолазанию, проходящему в Китае.

Спортсменкой, установившей рекорд, стала жительница Индонезии Арьес Сусанти. Скорость этой девушки взбудоражила даже мировых скалолазов.

В ролике видно, что первоначально между собой соревнуются две участницы. После разрешительного сигнала Сусанти практически взлетела вверх по стене. За это ее в Сети уже называют современной женщиной-паук. Некоторые интернет-пользователи сообщили, что встают с кровати дольше, чем женщина вылезает на стену.

На данный момент этой индонезийской спортсменке всего 24 года. Она взобралась в высоту на 15 метров всего за 6,995 секунды. Благодаря такому показателю она не только установила рекорд, но и выиграла золотую медаль в лазании на скорость.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 83

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