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Украинцев обяжут декларировать своё имущество, а также перевести сбережения в валюте на счёта в банки, — Соболев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинцев обяжут декларировать своё имущество, а также перевести сбережения в валюте на счёта в банки, - Соболев (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев рассказал о законопроекте, который предусматривает не только обязательное декларирование украинцами своего имущества и уплату налога, а также требование перевести свои сбережения в валюте на расчетные счёта в банках.

Соболев отметил, что сегодня в сессионный зал выносится на обсуждение четыре законопроекта о добровольном декларировании, которым предусмотрена подача деклараций и уплата налога всеми гражданками Украины. , информирует enovosty.com/news.

«Как бы добровольно украинцев вынудят декларировать своё имущество. Причём имущество, которое меньше уровня налогообложения, а именно: 20м2 на квартиру и 200 м2 на жилой дом, независимо от количества членов семьи, не будет подлежать налогообложению, а все что выше этого, будет облагаться налогом по ставке 5%», — отметил нардеп.

Соболев акцентировал внимание на том, что новая система контроля предусматривает также и контроль за ФОП, где предусмотрена подобная система налогообложения и декларирования.

Кроме того, как отметил Соболев, законопроект предусматривает контроль за валютными ценностями граждан. Речь идет о валютных сбережениях украинцев. Так, согласно новым нормам законопроекта, граждане Украины обязаны свои валютные сбережения положить на расчетный счёт в банк. В случае отказа, законопроектом предусмотрен штраф.

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Соболев полагает, что словосочетание — «добровольное декларирование» в данном контексте законопроекта не предусматривает доброй воли граждан в данной процедуре. Поскольку, если в реестре будет обнаружено имущество, которое не было ранее задекларировано, для нарушителей предусмотрены штрафные санкции.

Напомним, сегодня в Верховной Раде вынесено на рассмотрение четыре законопроекта. Проект Закона N 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (от 25.02.2021 № 01-01 / 240 предоставлено 02.03.2021)

Проект Закона N 5154 о внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (от 25.02. 2021 № 01-01 / 240 предоставлено 02.03.2021)

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Проект ЗаконаN 5155 о внесении изменения в статью 16 Закона Украины «О валюту и валютные операции» в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (от 25.02.2021 № 01-01 / 240 предоставлено 02.03.2021)

Проект Закона N 5156о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (от 25.02.2021 № 01-01 / 240 предоставлено 02.03.2021)


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 76

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