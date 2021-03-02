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«Тюремная распродажа»: Малюська показал, как изменилась камера на 20 человек после ремонта

Главная » Последние новости » Новости общества » "Тюремная распродажа": Малюська показал, как изменилась камера на 20 человек после ремонта
 
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Ремонт камеры проводился за деньги, полученные за счет платных камер

Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в facebook показал, как изменилась камера Государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» на двадцать человек до и после ремонта, информирует enovosty.com/news.

По словам главы ведомства, ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе, в то время как деньги налогоплательщиков не тратились. Общая стоимость работ составила 101 205 гривен.

«Тюремная распродажа»: Малюська показал, как изменилась камера на 20 человек после ремонта

«Тюремная распродажа»: Малюська показал, как изменилась камера на 20 человек после ремонта

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Кроме того, Денис Малюська напомнил о том, что сейчас каждый может купить себе тюрьму под Киевом, лот можно найти на prozorro продажи до завершения приема заявок осталось 13 дней.

«Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome», — ранее писал глава ведомства.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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