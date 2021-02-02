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Я не буду голосовать за закон о легализации оружия, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Я не буду голосовать за закон о легализации оружия, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, почему воздержится от голосования по законопроекту об обороте оружия, который Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня.

Ирина Верещук убеждена, что голосовать за законопроект о легализации оружия можно только после детальной проработки и обсуждения данной законодательной инициативы, информирует enovosty.com/news.

Нардеп подчеркнула, что авторы законопроекта не представили данную законодательную инициативу членам Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, в котором работает Верещук.

Кроме того, нардеп опасается, что разрешение на покупку и ношение оружия получит огромное количество людей, которые будут не подготовлены и не будут в должной степени контролироваться правоохранительными органами.

Кроме того, у нардепа есть ряд вопросов и по соответствующим реестрам оружия и их владельцев, к сожалению, и этот важный процедурный вопрос пока остаётся без чёткого и понятного ответа.

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«Мы не рассматривали этот вопрос на комитете, я хочу в нормальной обстановке послушать, что происходит с этим законопроектом, какая конечная его цель, какие риски. А сейчас просто проголосовать сгоряча, а потом не иметь возможности внести изменения, потому что «тело» проекта не можно будет изменять, я не хочу. Это очень деликатный вопрос для всего украинского общества», — подытожила Верещук.

Напомним, 2 февраля 2021 года Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект №4335 «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 462

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