СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб РФ

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СБУ разоблачила мощную агентурную сеть спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой «русской весны». Они сейчас «базируются» на территории подконтрольной России «ПМР» — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

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Установлено, что «главным менеджером» агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана». Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах. Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечисляли деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводилась оперативниками Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

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