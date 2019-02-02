Определен самый богатый человек в истории

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Ученые заявили, что богатейшим жителем планеты за всю историю человечества был африканский царь, который правил в 14 веке.

Американские исследователи Северо-Западного университета выдвиули гипотезу, что западноафриканский правитель Манса Муса – самый богатый житель Земли за всю историю. Такое предположение они совершили после тщательного анализа средневекового «Каталонского атласа». Отметим, что на нем Манса Муса нарисован с огромным золотым слитком, информирует enovosty.com/news.

«Каталонский атлас», по словам исследователей, был нарисован умельцами острова Мальорка в 1375 году. Сейчас специалисты представили в университетской галерее в США копию этой работы.

На представленной карте нарисованы разные города и другие географические достопримечательности. Посредине всего расположен король на большом троне. В одной руке Муса находится скипетр, а в другой – золото.

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Эксперты считают, что он наибогатейший человек, потому что сидит на пересечении сверхважных для того времени торговых маршрутов.

Мансе Мусу удалось покорить себе добычу золота в очень большом регионе.

Этот металл был чрезвычайно ценным в те времена. Ученые заявили, что на данный момент очень тяжело отыскать человека, который был бы богаче Муса.