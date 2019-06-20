СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, управление которой осуществлялось с РФ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, управление которой осуществлялось с РФ (ВИДЕО) СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, управление которой осуществлялось с РФ (ВИДЕО)

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Сотрудники СБУ выявили и пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, управление которыми осуществлялось с территории Российской Федерации.

Сотрудники СБУ Украины во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства выявили и пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях нашего государства, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что преступная группировка имела представительства в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, управление которыми осуществлялось с территории Российской Федерации.

Агитаторы, используя социальную сеть «Facebook», а также запрещенные в Украине ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности.

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Оперативники СБ Украины задокументировали, что задачи российских кураторов были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.