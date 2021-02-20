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Москва навсегда потеряла Украину, — глава МИД Кулеба

Главная » Последние новости » Новости общества » Москва навсегда потеряла Украину, - глава МИД Кулеба
 
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Российская агрессия не смогла достичь своей стратегической цели. Москва не удержала Украину в сфере своего влияния.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Соответствующее заявление было озвучено в ходе торжественного обращения в честь годовщины Евромайдана, информирует enovosty.com/news.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее», – подчеркнул Кулеба в ходе видеообращения, опубликованного в YouTube.

Глава украинского МИД также добавил, что страна медленно, но верно движется к членству в Евросоюзе и НАТО.Украинский народ отказывается спрашивать разрешения выбирать собственное будущее, подчеркнул Кулеба.

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«Сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину. Российская агрессия не смогла достичь своей стратегической цели. Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», — завил Кулеба.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 448

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