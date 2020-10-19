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Сергей Фурса о Зеленском, который присвоил себе звание мастера спорта по борьбе с коронакризисом (ВИДЕО)

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Экономический аналитик Сергей Фурса рассказал «Экономическим новостям», почему не верит в эффективные действия украинской власти в борьбе с пандемией коронавируса и как разрушая сотрудничество с западными партнерами нынешняя власть лишает страну возможности правильно и мягко войти в локдаун, сохраняя экономику и жизни людей.

Сергей Фурса считает, что первый локдаун украинской экономике удалось пережить с наименьшими потерями, поскольку у страны был неплохой запас прочности, который позволил с наименьшими потерями выйти из карантина.

Более того, по мнению Фурсы, украинская власть разрушила и продолжает разрушать сотрудничество с западными партнерами, забирая возможность у страны мягко и без больших потерь пройти нынешний сезон и возможный локдаун.

По словам Сергея Фурсы, сегодня Киевская школа экономики разработала концепцию, согласно которой можно «закрываться», чтобы разгрузить медицинскую систему и избежать коллапса, делая это правильно и не убивая экономику страны. Но нынешняя власть продолжает бездействовать и вместо разработки концепции выхода из кризиса продолжает заниматься предвыборным популизмом и строить дороги вместо того, чтобы настраивать систему тестирования.

«Первый локдаун нам ничего не принес кроме того, что ударил по экономике. Локдаун должен был выиграть время для подготовки медицинской системы и для того, чтобы наладить систему тестирования. Что такое контроль над эпидемией? Это значит — опережать эпидемию. А мы этого не делаем. У нас нет нормальной системы тестирования, и мы пока проигрываем, демонстрируя ужасающую статистику по количеству пациентов в больницах.Потому что выявляют больных меньше, чем в Европе. Но де-факто мы понимаем, что ситуация совершенно другая.

А сейчас я не верю, что люди, которые ничего не делали и присвоили себе звание мастера спорта по борьбе с коронавирусом, вдруг начнут действовать эффективно и на опережение», — убежден Фурса.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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