СБУ задержала боевика террористической организации «ДНР» (ВИДЕО)

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Сотрудники СБУ задержали в Запорожье боевика террористической организации «ДНР»

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористической организации «ДНР», — сообщает СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии вступления в ряды незаконных вооруженных формирований. В Славянске он присоединился к террористической группировке под руководством Гиркина (Стрелкова).

Он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины.

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Впоследствии боевик перешел к террористическому подразделению «Боевые коты» 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции «ДНР». Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое и он был объявлен в розыск так называемыми правоохранительными органами «ДНР».

В конце июля 2019 злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с начала боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.

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Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.