«Слуги народа» провалили закон о штрафах за завышенные тарифы в платежках потребителей, — Кучеренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Слуги народа" провалили закон о штрафах за завышенные тарифы в платежках потребителей, - Кучеренко (ВИДЕО) "Слуги народа" провалили закон о штрафах за завышенные тарифы в платежках потребителей, - Кучеренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко рассказал, какая партия провалила голосование за законопроект, который предусматривал штрафы для компаний намеренно завышающих тарифы в платежках для украинцев.

Кучеренко выразил возмущение своими коллегами по Парламенту из фракции «Слуга народа», которые не поддержали законопроект 3097. Нардеп убеждён, что этот закон мог бы умерить аппетиты монополистов на энергорынке страны, а также урегулировать вопросы защиты прав потребителей, информирует enovosty.com/news.

«Я задаюсь вопросом, сколько можно жить в этих условиях двойных стандартов и с одной стороны лить крокодильи слёзы о том, как вы любите украинцев и как защитить потребителей и убеждать их, что это не высокие платежки, а недостаток коммуникации, тратить бешеные деньги на проплаченных экспертов и тарифные форумы. И не сделать реальных шагов. Но люди сами уже все видят», — подытожил Кучеренко

Напомним, Верховная Рада рассмотрела проект Закона N3097 о внесении изменений в Закон Украины «О защите прав потребителей», относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг, стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг.

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