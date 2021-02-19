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Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая «терроризировала» фермеров

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая "терроризировала" фермеров
 
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В Днепропетровской области Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая "терроризировала" фермеров

Разбойные нападения, угрозы, похищение — методы, которые использовали злоумышленники для захвата имущества аграриев. Оперативники управлений стратегических расследований в Днепропетровской области, уголовного розыска и следователи следственного управления областного главка полиции установили всех участников преступной организации и собрали достаточно доказательств их причастности к совершению ряда преступлений. Это стало основанием для задержания злоумышленников и сообщения им о подозрении, информирует enovosty.com/news.

Как установили полицейские, организовал деятельность преступной организации, которая «специализировалась» на рейдерских захватах, 48-летний киевлянин. В помощники взял жителей столицы, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В поле зрения злоумышленников попадали исключительно фермеры. Чтобы завладеть имуществом, пострадавшим угрожали физической расправой, даже убийством. В дальнейшем совершали вооруженные нападения на работников фермерских хозяйств. Если такие «методы» не действовали на аграриев, то преступники прибегали к похищениям.

Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая «терроризировала» фермеров

В частности осенью прошлого года участники группировки похитили фермера, силой заставили его работников покинуть место работы и удерживали пострадавшего до тех пор, пока не собрали урожай. В дальнейшем на основании поддельных документов переоформили фермерское хозяйство на свое подставное лицо.

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Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая «терроризировала» фермеров

В ходе досудебного расследования правоохранители установили всех участников, принимавших участие в захвате имущества фермеров.

В настоящее время проводятся следственные действия для получения обоснованных доказательств причастности других участников к преступной деятельности и привлечения их к ответственности. За содеянное организатору и участникам преступной организации может грозить до 15 лет заключения.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 61

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