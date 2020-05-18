Пляжному летнему сезону в Украине быть, — Ляшко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Пляжному летнему сезону в Украине быть, - Ляшко (ВИДЕО) Пляжному летнему сезону в Украине быть, - Ляшко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Украинцы в этом сезоне смогут купаться и загорать на пляжах - это безопасно для здоровья, - убеждён Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

МОЗ Украины принял решение разрешить украинцам посещать пляжи и купаться в этом летнем сезоне. Такое решение на сегодняшнем брифинге озвучил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, по словам Главного санитарного врача, после консультаций с вирусологами и экспертами было принято решение открыть пляжный сезон. По-мнению экспертов, ультрафиолет и соленая вода способны деактивировать патогенный коронавирус. Кроме того, даже в водоемах с пресной проточной водой практически не возможно подхватить коронавирусную инфекцию.

Читайте: В Погранслужбе рассказали, где и как можно украинцам пересечь границу с Польшей

По словам Ляшко, правила безопасности остаются прежними. Людям из группы риска желательно воздержаться от посещения пляжей. Персонал, обслуживающий отдыхающих, должен носить маски. Дистанция 1,5 — метра обязательна. Кашлять и чихать можно только в салфетку.