Тимошенко назвала партии, которые блокируют снижение цен на газ и тепло для украинцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Тимошенко назвала партии, которые блокируют снижение цен на газ и тепло для украинцев (ВИДЕО) Тимошенко назвала партии, которые блокируют снижение цен на газ и тепло для украинцев (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, какие партии блокируют рассмотрение украинским парламентом вопросов, связанных с ценообразованием и тарифами на газ, тепло и электроэнергию для населения, а также стоит ли ожидать созыва внеочередной сессии Верховной Рады и голосования по этим вопросам уже на следующей парламентской неделе.

Тимошенко заявила, что сегодняшнее заседание лидеров фракций парламента по рассмотрению вопросов о снижении тарифов для населения, пытались сорвать две фракции парламента: «Европейская Солидарность» и «Слуга народа», информирует enovosty.com/news.

«Глава Верховной Рады сегодня, на 9:15 час., собрал всех глав фракций. Собрал для того, чтобы мы определили один день в парламенте, внесли все законопроекты по тарифам и, наконец, решили вопрос и остановили разрастание коррупции в сфере формирования тарифов. Все собрались. И только две фракции саботировали эту встречу. Не пришли лидеры фракций «ЕС» и «Слуга народа». Они, видимо, не хотят заниматься вопросами, которые призваны остановить коррупцию в сфере начисления тарифов людям», — отметила Тимошенко.

Тимошенко акцентировала внимание на том, что в ближайшие дни планирует собрать 150 подписей нардепов с тем, чтобы созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены все вопросы и законопроекты, которые позволят снизить тарифы для населения.

Так, по словам Тимошенко, цена для населения на газ с учетом хранения и транспортировки должна составляет порядка 3 грн за кубометр. По оценкам Тимошенко, это повлечёт за собой существенное снижении цены на тепло и горячую воду.

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Тимошенко настаивает на принятии законопроекта N 4680, который позволит на законодательном уровне закрепить факт продажи газа населению по адекватной цене с учетом транспортировки и хранения.