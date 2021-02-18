Раздача оружия спровоцирует масштабное кровопролитие в Украине, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Раздача оружия спровоцирует масштабное кровопролитие в Украине, - Тимошенко (ВИДЕО) Раздача оружия спровоцирует масштабное кровопролитие в Украине, - Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, почему не будет голосовать за закон об обороте оружия и какую альтернативу украинцам может предложить Президент Зеленский.

Тимошенко убеждена, что легализация оружия сегодня не своевременна и крайне опасна, поскольку может спровоцировать массовое кровопролитие и ещё больший разгул преступности в Украине, информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждена, что при нынешнем критическом росте криминала, разрешение на ношение оружия украинцам, большая часть которых находится за чертой бедности, является преступной и недопустимой.

Кроме того, Тимошенко убеждена, что подобного рода вопросы должны быть вынесены на Всеукраинский референдум, вместе с вопросами о рынке земли и легализации марихуаны.

«Украинцы мирные и верующие люди и нам нужен в стране порядок, а не дать оружие, чтобы всё друг друга перестреляли от агрессии, которая связана с крайней несправедливостью государства по отношению к людям», — отметила Тимошенко.

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Напомним, сегодня в повестке дня Верховной Рады будут рассмотрены в первом чтении законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему N 4335 и альтернативная его версия N 4335-1.