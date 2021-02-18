Основной законопроект об обороте оружия запрещает его ношение, — Костенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Основной законопроект об обороте оружия запрещает его ношение, - Костенко (ВИДЕО) Основной законопроект об обороте оружия запрещает его ношение, - Костенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Роман Костенко в кулуарах Верховной Рады рассказал особенности и отличия двух законопроектов по обороту оружия, а также прояснил какие нормы и правила предусмотрены в каждом из них.

Нардеп подчеркнул, что на рассмотрение вынесено два законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Основной закон — N 4335. Его альтернативная версия — N 4335-1, информирует enovosty.com/news.

Костенко акцентировал внимание на том, что в основном законопроекте об обороте оружия, не предусмотрено ношение оружия его владельцем, а разрешено только его хранение дома в целях самозащиты.

По словам нардепа, есть некоторые исключения, когда оружие может покинуть пределы жилища владельца: транспортировка в целях ремонта, возможность использовать его в тире, для спорта и обучения.

Как отметил Костенко, альтернативный законопроект напротив разрешает ношение оружия его владельцем, а также применять данное оружие для самозащиты, в том числе, и за пределами жилища.

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«Очень дискуссионный вопрос о возможности ношения короткоствольного оружия. В основном законопроекте ношение запрещено. Короткоствольное оружие можно хранить только дома и использовать в целях самозащиты и защиты жилья. В альтернативном законопроекте, напротив, разрешено ношение оружия и каждый гражданин может иметь оружие, носить с собой и применять согласно закона», — отметил нардеп.

Костенко также отметил, что не будет голосовать ни за дин из двух законопроектов, более того будет инициировать их доработку в профильном комитете.

Напомним, сегодня в повестке дня Верховной Рады будут рассмотрены в первом чтении законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему N 4335 и альтернативная его версия N 4335-1.

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