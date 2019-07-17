СБУ блокировала крупный канал контрабанды из Китая (ВИДЕО)

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Сотрудники СБУ блокировали деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину

В рамках реализации комплекса мер по борьбе с контрабандой и теневой экономикой сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что начиная с 2016 года организованная группировка, в состав которой входили граждане КНР и Украины, наладила поставки в нашу страну текстильных товаров. Продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей в государственный бюджет Украины.

Затем продукция реализовывалась в «розницу» и «оптовыми партиями», исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации. «Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукцию на 234 миллионов гривен. С начала 2019 г. — на сто двадцать миллионов гривен без уплаты в бюджет обязательных платежей», — отметил на брифинге и.о. Председателя СБУ Иван Баканов.

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В Одессе правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту проживания фигурантов производства и по адресам складских помещений, и изъяли свыше девятисот тонн контрабандной продукции на сумму около ста миллионов гривен.

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Продолжается досудебное следствие ч. 1 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователями Главного следственного управления СБУ будут привлечены к уголовной ответственности организаторы и другие участники незаконной схемы.