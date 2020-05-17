Кто продает личные данные украинцев в соцсети Telegram и что мошенники могут сделать с вашим паспортом и правами? (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Кто продает личные данные украинцев в соцсети Telegram и что мошенники могут сделать с вашим паспортом и правами? (ВИДЕО) Кто продает личные данные украинцев в соцсети Telegram и что мошенники могут сделать с вашим паспортом и правами? (ВИДЕО)

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На днях информационное поле Украины всколыхнул скандал с самым масштабным сливом баз персональных данных миллионов украинцев через мессенджер или социальную сеть Telegram. Миллионы украинцев обнаружили в открытом доступе свою приватную информацию и ужаснулись. Персональные данные украинцев стали доступны мошенникам, чем это грозит каждому из нас?

В сливе данных сразу же начали обвинять мобильное приложение ДИЯ, так хорошо разрекламированное Президентом Украины Владимиром Зеленским. Которое, что не исключают эксперты, облегчило жизнь не только простым украинцам, но и мошенникам, которые получили неограниченный доступ ко всем нашим данным. Но Министерство цифровой трансформации это исключает, информирует enovosty.com/news.

Справедливости рады стоит отметить, что эта цифровая платформа только аккумулирует данные, но не сохраняет их. Поэтому передача данных якобы исключена. Поверим чиновникам и экспертам. Хотя, опять же, никто не видел исходных параметров данного сервиса и не может утверждать это точно. А вот кибер полиция убеждена, что к сливу баз данных имеют отношение некоторые чиновники из Миграционной службы и МВД.

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Какие ваши данные уже больше не являются вашей персональной информацией, а благодаря дырам в системе безопасности попали в руки мошенников разных мастей.

* Ксерокопии паспорта и кода;

* Отпечатки пальцев;

* Номер телефона;

* Водительские права;

* Данные об образовании и семейном положении;

* Информация о судимостях, пересечении границы;

* Информация о кредитах.

И тут поле для вариаций с махинациями и шантажом просто непаханое. Самые примитивные вещи на поверхности. Например, получить кредит. Работает все просто. Мошенник заходит на сайт кредитора, онлайн заполняет анкету, вводит серию и номер паспорта, информацию о прописке, ИНН, указывает номер банковской карты. И, если микрофинансовая организация не проводит должной верификации, получает свои деньги. А после, вернуть долг требуют у жертвы мошеннической схемы — у вас.

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Также мошенники скупают базы большими партиями для того, чтобы в будущем обзванивать потенциальных жертв, представляясь сотрудниками банков, или коллекторами или… В данном случае все будет зависеть от квалификации и навыков самих мошенников. Главное — у них есть все ваши данные, и данные ваших детей. А что со всем этим сделать можно будет придумать и опосля.

Последний скандал со сливом информации продемонстрировал новый уровень мошенников, которые собрали и систематизировали все существующие базы данных (банков, Новой почты, миграционной службы, полиции и т.д.) и упорядочили всю информацию, так сказать, сделали сводную таблицу для удобства использования. Чтобы каждый украинец, как на ладони со всеми потрохами… Поэтому, если завтра вы окажетесь счастливым владельцем какого-нибудь кредита или двух под залог квартиры, не удивляйтесь.

Сотни гигабайтов данных, 110 млн номеров, 148 млн контактов, 3 млрд паролей, 160 тыс. резюме, сотни тысяч ксерокопий паспортов – это далеко не полный перечень баз данных, которые собрали на украинцев в сети.

Кибер полиция и соотвествующие службы работают, конечно. Но, как утверждают эксперты по безопасности, концов уже не обнаружить и откуда произошёл слив выяснить вряд ли удасться.

Ну и напоследок, традиционный риторический вопрос. А где в этом хаосе, беспорядке и полнейшем отсутствии контроля государство! А-у! А есть государство?