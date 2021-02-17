Массовые обыски в Крыму. Появилась реакция Украины

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Сегодня с 4:00 утра во временно оккупированном Крыму проходили массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе полуострова. Следственные мероприятия так называемых правоохранителей были проведены в семи домовладениях.

Об этом на странице в Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова . Она сообщила о том, что незаконно задержаны активисты «Крымской солидарности» и проекта для детей политзаключенных «Крымское детство» Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпова, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической, информирует enovosty.com/news.

Также Денисова написала о том, что ФСБ после проведения следственных мероприятий доставили задержанных граждан Украины в здание «УФСБ Крыма»:

«Такие действия так называемых правоохранителей нарушили презумпцию невиновности, права на свободу и личную неприкосновенность, на правовую помощь, ведь обыски были проведены без наличия соответствующих судебных решений, без участия адвокатов и вручения любых процессуальных документов.

Преследования оккупационными властями крымских татар является религиозно мотивированными и могут закончиться незаконным арестом и приговором», — написала Денисова.

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Омбудсмен сообщила о том, что Украина будет требовать от РФ соблюдать права на справедливое судебное разбирательство в соответствии с её обязательствами оккупационного государства, что предусмотрено международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека.