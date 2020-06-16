Спрос на антикризисную государственную поддержку бизнеса уже составил более 1 млрд грн, — Минфин

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В Минфине сообщили, что спрос на антикризисную государственную поддержку бизнеса уже составил более 1 млрд грн

В Министерстве финансов Украины сообщили, что банки-партнеры государственной программы развития микро- и малых предприятий «Доступные кредиты 5-7-9%» начали активный прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования), информирует enovosty.com/news.

Инструменты доступны, буквально, третью неделю, но аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен (1 1123,23 млн грн).

За прошедшую неделю банки выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 млн грн. Всего, по состоянию на 15 июня 2020 года, уже выдано 639 кредитов на общую сумму 404,76 млн грн.