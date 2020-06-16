МАГАТЭ призывает Иран предоставить доступ к ядерным объектам

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МАГАТЭ призывает Иран предоставить доступ к местам, где Иран хранит или использует ядерный материал

Глава агентства ООН по наблюдению за атомной энергетикой (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что Иран должен предоставить инспекторам доступ к местам, где Иран хранит или использует ядерный материал, информирует enovosty.com/news.

Мариано Гросси сообщил журналистам о необходимости сотрудничества с «иранскими властями на более высоком уровне». «Нам нужно это сотрудничество. Я сожалею, что на данный момент у нас есть разногласия», — сказал он.

Гросси сказал, что в течение более четырех месяцев «Иран отказал нам в доступе к двум местам хранения ядерного материала»

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Напомним, с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в 2015 году, Иран начал нарушать ограничения по обогащению урана