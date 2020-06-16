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16.06.2020 г.
17:46 В Украине усиливают защиту трудовых мигрантов
17:27 В Украине меняют систему выплаты субсидий: что известно
16:58 В Украине с 1 июля повысят пенсии
16:38 Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на разногласия с США
16:10 В Украине усиливают защиту интеллектуальной собственности: подробности
15:42 Российские оккупанты наращивают мероприятия боевой подготовки на Донбассе, - разведка
15:27 Спрос на антикризисную государственную поддержку бизнеса уже составил более 1 млрд грн, - Минфин
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Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на разногласия с США

Главная » Последние новости » Новости общества » Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на разногласия с США
 
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Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на приостановку финансирования со стороны США

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус должен выступить с речью перед студентами Пекинского университета на фоне напряженности в отношениях с США, информирует enovosty.com/news.

Глава ВОЗ выступит с речью в Школе экономики и менеджмента Университета Цинхуа 21 июня

Глава ВОЗ едет в Пекин, несмотря на разногласия с США

Ранее Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ, которую президент Дональд Трамп обвинил в том, что она стала марионеткой Китая в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Читайте: За последние годы государственный долг Украины существенно снизился, - Павел Кухта

ВОЗ опровергла утверждения Трампа о том, что она способствовала «дезинформации» о вспышке вируса в Китае


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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